ليدي غاغا تستعيد كلبيها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت شرطة لوس أنجلوس كلبي ليدي غاغا من فصيلة البولدوغ الفرنسي اللذين سُرقا بعنف من الرجل الذي كان ينزهما، بأمان بعد أن التقت امرأة، لم تذكر اسمها، بموظفي المغنية والمحققين في مركز شرطة المجتمع الأوليمبي، وفقًا لإدارة شرطة لوس أنجلوس.

وقال متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم "لم شملهما" مع المغنية وفق روسيا اليوم.

وكانت ليدي غاغا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

والكلبان اسماهما "كوغي وغوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي".

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.