تحويل فريق عمل نشرة التاسعة في التلفزيون المصري للتحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، تحويل فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة بالقناة الفضائية المصرية الأولى، للتحقيق، حيث لم يراعِ فريق العمل ومذيعه النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار وفق صحف مصرية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين احترافية وتميز جميع فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقًا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحترامًا وتقديرًا لحق المشاهد، وأيضًا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتسببت خطأ من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع (روج) على الهواء أثناء تقديم النشرة.