وفاة زوجة رئيس مصري سابق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم وفية أحمد العطيفي، زوجة رئيس مصر السابق المؤقت صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق عن عمر ناهز الـ80 عاما.

و تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم ، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم، ويدفن جثمان الفقيدة إلى مثواها الاخير بمقابر العائلة.

وكان صوفي أبو طالب قد تولى رئاسة مصر لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات ليصبح رابع رئيس بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب، ووفقا لدستور 71 كان اختيار رئيس الجمهورية، يتم عبر اختيار مجلس الشعب اسما أو مرشحا للرئاسة، ويطرحه للشعب للاستفتاء عليه وفق صدى البلد.

وكان ينص أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب، المنصب الرئاسي للجمهورية، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

وتوفي صوفي أبوطالب فجر يوم 21 فبراير 2008 في ماليزيا، عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.