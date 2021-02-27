مصر.. إقامة صلاة القيام في رمضان وفق ضوابط احترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم السبت عن إقامة صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: "ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة".

وأضافت: "صلاة التروايح تقام مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد...ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط، دون السماح بأي موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين".

وتابعت الوزارة : "مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد الاجتماعي، وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".