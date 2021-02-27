شينخوا الصينية: فبراير مزدحم بالرحلات الفضائية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية أن شهر فبراير الجاري مزدحم بعض الشيء بالرحلات خارج الأرض، إذ وصلت ثلاث مركبات فضائية للكوكب الأحمر هذا الشهر، ألا وهي مسبار الأمل الإماراتي، والمسبار الصيني Tianwen-1 والمركبة الجوالة الأمريكية "المثابرة"، وأرخ الموقع الأحداث العلمية تلك بتواريخ كانت كالآتي:

5 فبراير، التقط مسبار Tianwen-1 أول صورة له للمريخ.

9 فبراير، دخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ.

18 فبراير، هبطت مركبة المثابرة الأمريكية على المريخ.

24 فبراير، دخل مسبار Tianwen-1 مدار وقوف المريخ.

كما استعرضت الوكالة الصينية أبرز الصور التي رصدت لحظات تاريخية شوهدت للمرة الأولى، في بانوراما بصرية متتالية نستعرضها تباعا:

1.صورة نشرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية في 5 فبراير 2021 وهي أول صورة للمريخ تم التقاطها بواسطة مسبار المريخ الصيني من مسافة 2.2 مليون كيلومتر.

2.احتفاء الموظفين الفنيين بمركز بكين للتحكم في الفضاء الجوي في العاصمة الصينية بكين بعد نجاح مسبار Tianwen-1 الصيني في دخول مداره حول المريخ، 10 فبراير 2021.

3.رسم توضيحي أتاحه وكالة ناسا لمركبة ناسا الجوالة "المثابرة" وهي تهبط بأمان على المريخ. وقد هبطت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا بأمان على سطح المريخ في 18 فبراير، حيث بدأت المهمة التاسعة للوكالة على الكوكب الأحمر.

4.صورة تعبيرية قدمتها وكالة ناسا لمركبة المثابرة وهي تطلق محركات مرحلة الهبوط عند اقترابها من سطح المريخ.

5.فريق "المثابرة" التابع لناسا يراقب في غرفة التحكم المهمة حيث وصلت الصور الأولى بعد لحظات من هبوط المركبة الفضائية بنجاح على المريخ في 18 فبراير 2021، في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا.