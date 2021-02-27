انفصال جبل جليدي عملاق في القارة القطبية الجنوبية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انفصل جبل جليدي عملاق يزيد حجمه عن 20 مرة حجم جزيرة مانهاتن الأمريكية، للتو عن جرف برنت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا).

ووفقا لموقع مجلة "لايف ساينس"، يأتي هذه الانفصال الهائل بعد تشكل صدع كبير على الجرف في نوفمبر 2020، كان ينمو حتى انفصاله صباح يوم الجمعة. وهذا الصدع المعروف بـ "صدع الشمال"، هو ثالث هوة رئيسية في جرف برنت الجليدي خلال العقد الماضي.

وقالت مديرة هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا دايم جين فرانسيس في بيان صادر عن الهيئة: "خلال الاسابيع أو الأشهر المقبلة، قد يتحرك الجبل الجليدي بعيداً أو يجنح مع البقاء قريباً من الجرف". وأشار البيان ايضاً إلى أن الانفصال الجليدي حدث بسبب عملية طبيعية، ولا يوجد دليل على أن التغير المناخي لعب دوراً في ذلك.

وكان "صدع الشمال" ينمو بمعدل كيلومتراً في اليوم في يناير باتجاه الشمال الشرقي، ولكن صباح يوم 26 فبراير اتسع الصدع بضع مئات من الأمتار في غضون ساعات فقط. وقد قدر العلماء حجم الجبل الجليدي العملاق الذي تشكل أخيراً بحوالي 1270 كيلومتراً مربعاً. وفي تعليق على ذلك، قال الأستاذ في جامعة سوانسي في ويلز ادريان لوكمان الذي كان يتتبع انفصال الجبل الجليدي من خلال الأقمار الاصطناعية: "أحداث الولادة الكبيرة مثل تلك التي تم اكتشافها في جرف برنت الجليدي يوم الجمعة تظل نادرة جداً ومثيرة".

يذكر أن جرف برنت الجليدي عبارة عن لوح من الجليد تبلغ سماكته 150 متراً يتجه غرباً بسرعة 2 كيلومتراً في السنة، ويؤدي بشكل روتيني إلى تكون الجبال الجليدية.

وهذا الجرف هو موطن محطة أبحاث هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا حيث يراقب العلماء الغلاف الجوي والطقس الفضائي. وكانت المحطة قد انتقلت 32 كيلومتراً في عام 2016 الى الداخل لتفادي شقين كبيرين آخرين في الجرف الجليدي لم يتوسعا أكثر في الأشهر 18 الماضية، بحسب البيان.

وتبقى محطة الأبحاث التابعة للهيئة مغلقة في فصل الشتاء، بسب عدم القدرة على التنبؤ بولادة جبال جليدية وصعوبة الاخلاء خلال فصل الشتاء.