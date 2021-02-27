يقتل زوجته الحامل بعد أيام من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة وحشية قتل زوج روسى يبلغ من العمر 25 عاما، زوجته الحامل البالغة من العمر 30 عاما طعنا بسكين، مما أدى إلى مقتل الاثنين.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية عن صحيفة "الصن" البريطانية، أنه عندما حاولت طفلتها "من زواج سابق" البالغة من العمر 5 سنوات حمايتها، تعرضت هى الأخرى للطعن مرات عدة.

ووجهت السلطات الروسية تهمة القتل إلى رجل إطفاء فى سلسلة جرائم وحشية طالت أفراد أسرته.

ووقع الحادث المروع فى منزل العائلة فى مدينة فولوغدا شمال غربى روسيا بعد أسبوعين من الزواج، واتضح أن الرجل يكثر من شرب الكحول، إلى درجة أن زوجته سئمت منه وصارت تتجاهله.

وظهر فى مقطع صوتى يقول للمحققين: "عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحبا، لقد غضبت، ذهبت إلى المطبخ وأخذت أكبر سكين"، وبعد ارتكاب جرائم القتل، أشعل الرجل النار فى البيت، فى محاولة لإتلاف الأدلة.