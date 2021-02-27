نظارة خارقة.. ترى ما خلفك دون التفات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة بريطانية عن إنتاج نظارة ذكية وخارقة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تتيح النظارة الرؤية من الخلف، بما يجعل الشخص يرى بالاتجاهات كافة في نفس اللحظة دون الحاجة الى الالتفات، وهذه النظارة يمكن أن تشكل طفرة مهمة لسائقي الدراجات في الشوارع والألعاب الرياضية.

واستطاع لاعب دراجات هوائية محترف بمساعدة عالم فيزياء، تطوير هذه التقنية بهدف مساعدة راكبي الدراجات على رؤية ما وراءهم دون تحريك رؤوسهم.

وحاز اللاعب مطور هذه التقنية على الميدالية الذهبية الأولمبية، وقام بتطويرها بالتعاون مع فيزيائي متخصص في هذا المجال، أما التقنية فهي مدمجة داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري خلفه، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد الفريق المطور لهذه التقنية بأنها تسمح لراكبي الدراجات برؤية الأمام والخلف عن طريق تحويل التركيز بدلاً من إدارة رؤوسهم، مما يساعد أيضاً على تحسين السرعة والديناميكا الهوائية، وفقا للعربية نت.

وتستخدم شركة "هندسايت" عدسات بزاوية من جزأين مع مرايا شبه شفافة لإنتاج النظارات، والتي تكلف نحو 199 جنيهاً إسترلينياً لطراز المستوى الأساسي.

ويأمل المخترعان أن تجعل نظارتهما ركوب الدراجات للهواة أكثر أماناً وأن تمنح الرياضيين الآخرين مثل العدائين والتجديف ميزة في الأداء من خلال عدم الاضطرار إلى إدارة رؤوسهم.

وقال سكينر، الذي فاز بالميدالية الذهبية والفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016: "بصفتي دراجاً شغوفاً، فأنا أدرك تماماً أهمية السلامة على الطرق".

وقال الرياضي: "لقد أدهشتني أيضاً إمكانات نظارات (HindSight) لمساعدة راكبي الدراجات المحترفين على الوصول إلى ذروة أدائهم".

وقال ماكدونالد، المخترع الأوروبي السابق لهذا العام، إن القدرة على النظر خلفك كراكب دراجة يتيح لك اتخاذ قرار أكثر ذكاءً.

وكان ينظر إلى مرآة جناح السيارة أثناء ركوب الدراجة التي ألهمت قراره لإنشاء حل "الرؤية الخلفية" لراكبي الدراجات.

وتساءل: "إذا كانت جميع السيارات بحاجة إلى مرايا خلفية لتكون آمنة، فلماذا لا تتوفر لراكبي الدراجات أي خيارات جيدة".

وأوضح ماكدونالد أن معرفة ما كان يأتي من الخلف -سواء كان ذلك سائقاً عديم الخبرة، أو سيارة أجرة تقود بقوة، أو حافلة كبيرة تتطلب مساحة أكبر- ستسمح لراكبي الدراجات باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بمزيد من المعلومات.

وأوضح أن "نظارات هندسايت مصممة لضمان الحفاظ على الرؤية الأمامية، مع إضافة القدرة على النظر إلى الخلف".

وتسمح نظارات الرؤية الخلفية بالحفاظ على الرؤية المحيطية في الاتجاه الأمامي أثناء التحقق من الخلف، مما يوفر بشكل فعال أفضل ما في العالمين.