إلزام رجل بدفع 8 آلاف دولار تعويضاً لطليقته عن الأعمال المنزلية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزم القضاء الصيني رجلاً بدفع مبلغ 50 ألف يوان، أو ما يقارب 8000 دولار لطليقته، تعويضاً لها عن الأعمال المنزلية التي كانت تتولاها عندما كانا متزوجين.

ويمنح القانون المدني الصيني الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة، الأزواج المطَلَّقين حق المطالبة للمرة الأولى بتعويض إذا تولوا في المنزل مسئوليات أكبر

السيدة وانج، وهي ربة منزل، قالت خلال إدلائها بشهادتها أمام محكمة في بكين، إنها أثناء زواجها اعتنت "بابنها وبالأعمال المنزلية" بينما لم يكن زوجها "يهتم أو يشارك في المهام العائلية" حتى "خارج أوقات عمله"، وفقا لليوم السابع.

ونص قرار المحكمة على أن الأم تولت بالفعل أعمالاً منزلية أكثر مما تولاها زوجها، وألزَمَت الزوج بدفع 50 ألف يوان، ما يقارب 8 آلاف دولار، كتعويض، يبدو أنه الأول من نوعه في الصين.

غير أن السيدة يانج استأنفت الحكم، وهو ما أثار جدلا كبيرا، إذ كانت قد طلبت 160 ألف يوان "25 ألف دولار" كتعويض.

واعتبر عدد من المستخدمين أن قيمة التعويض ضئيلة، وأشار أحدهم إلى أنه حال قرار الزواج تعيين مربية، فكانت ستكلفه أكثر، فيما نقلت وسائل إعلام عن أحد القضاة قوله إن المحكمة حددت القيمة بناء على مجموعة معايير منها مدة الزواج و"جهود السيدة وانج في الأعمال المنزلية، ودخل زوجها وتكلفة المعيشة المحلية".