جامعة القاهرة تسمح لطلابها بالتخلُّف عن الامتحانات خوفاً من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت جامعة القاهرة السماح لطلابها بالتخلُّف عن حضور الامتحانات خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث باسم الجامعة، الدكتور محمود علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه من حق الطالب، إذا تخوَّف من الحضور، الاعتذار عن دخول الامتحان، مؤكداً أن هذا العذر مقبول وسيحفظ له حقه في الدرجات.

وأضاف علم الدين أن امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة ستبدأ اليوم، مشيراً إلى أن هناك إجراءات احترازية تتضمن كواشف حرارية وبوابات تعقيم بداية من دخول الطالب الجامعة حتى دخوله لجنة الامتحانات.

وتابع أن شكل الامتحان نظراً إلى ظروف جائحة كورونا سيكون حضورياً وأونلاين وهناك مزيج من النوعين، مشدداً على ضرورة عدم وجود تجمعات داخل الكليات مع وجود الأطقم الطبية والتمريض وسيارات الإسعاف، وأن المدرج الذي كان يسع 220 طالباً لا يسع أكثر من 70 طالباً.