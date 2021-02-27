عرض ماسة نادرة للبيع في دبي

المصدر: موسكو ـ رويترز

قالت شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس، إنها ستعرض للبيع في مزاد بدبي يوم 22 مارس ماسة خام نادرة عيار 242 قيراطاً، هي أحد أكبر الأحجار الكريمة التي استخرجتها في القرن الحالي.

والماسة الشفافة في حجم بيضة صغيرة. وقال يفجيني أجوريف رئيس المبيعات في ألروسا: «الألماس الخام الذي يمكن أن يسمح بقطع مصقولة من الألماس أكبر من 100 قيراط نادر للغاية في الطبيعة. حتى الأقل من ذلك غالباً لا تعرض في مزادات». وكانت آخر مرة عرضت فيها ألروسا ماسة خام بمثل هذا الحجم في مزاد مفتوح منذ خمس سنوات.