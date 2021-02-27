«الجروة المعجزة».. 6 أرجل وذيلان

المصدر: دبي - البيان

واجه علماء «معجزة علمية» بعدما ولدت جروة بست أرجل وذيلين، ونجحت في البقاء على قيد الحياة، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقال العاملون في مستشفى «نيل» البيطري بولاية أوكلاهوما الأمريكية: «هذه معجزة.. أطلقنا على الجروة اسم سكيبر». وذكروا في تدوينة على صفحة المستشفى في فيسبوك: «لقد عاشت لفترة أطول مما كنا نعتقد.. لم يسبق لأي جروة في العالم أن ولدت في نفس الظروف وعاشت طوال هذه الفترة (4 أيام)». وتابعوا: «كما تلاحظون، إنها مختلفة قليلاً.. ولدت بست أرجل وذيلين.. تعاني من نوع من الاضطرابات والعيوب الخلقية».