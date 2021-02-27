مالك عقار يخطف المستأجرين ويرميهما في مقبرة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد أن وصل به السأم من تأجيل سداد دفعات الإيجار الإلزامي بسبب جائحة «كوفيد 19»، قام مالك أحد العقارات في مدينة ألباني الأمريكية بتقييد المستأجرين لديه وخطفهما ورميهما في مقبرة تبعد 35 ميلاً قبل أن تعتقله الشرطة.

شون دوغلاس، بحسب ما روى موقع «نيويورك بوست»، يبلغ من العمر 48 عاماً وقد قام بربط امرأة في الحادية والعشرين من العمر ورجل في الثانية والثلاثين، مستأجرين لديه بعد أن هاجمهما خلال نومهما وهددهما باستعمال السلاح واقتادهما بمساعدة مشبوهين آخرين، تقول الشرطة إنه نزل قبل تركهما في مقبرة بلدة غينت المعزولة التي تقع على بعد 35 ميلاً جنوب شرقي ألباني.

وتمت الواقعة بين الواحدة من بعد منتصف الليل والثامنة صباحاً بحسب تقارير الشرطة التي أكدت أن دوغلاس من أصحاب السوابق وقد ألقي القبض عليه مرات عديدة بتهم العنف والاعتداء وانتهاك القانون. وقد وصل به الغضب مؤخراً إلى حدّ بعيد بعد عدم تمكنه من إخلاء مستأجرين لديه بسبب قيود «كوفيد 19» بحسب ما ينص القانون.

وفي حين لم تتم الإشارة بالتفاصيل إلى بقية المستأجرين، أفادت الشرطة بأن دوغلاس ترك الشاب والفتاة مقيدين داخل المقبرة المغطاة بالثلوج وغادر بسيارته عائداً، إلا أن الفتاة تمكنت من فك وثاقها والمشي إلى أقرب منزل لطلب المساعدة. وقد اعتقلت السلطات دوغلاس بتهمة الخطف من الدرجة الثانية مع شروط إطلاق بكفالة تصل إلى 50 ألف دولار.