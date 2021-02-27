فوبوس وديموس شظيتان منشقتان عن قمر كبير للمريخ

المصدر: دبي - البيان

يمكن وصف بعض خصوصيات مداري قمري المريخ فوبوس وديموس بكونهما شظيتين منشقتين عن قمر أكبر حجماً. وحسب موقع «روسيا اليوم»، افترض علماء الكواكب السويسريون في مقال نشروه في مجلة Nature Astronomy أن القمر المذكور للمريخ تحطم منذ 3 مليارات عام.

وقال العلماء: «من المعتقد تقليدياً أن فوبوس وديموس هما كويكبان التقطتهما قوة جاذبية المريخ. لكنهما يدوران في مدارين دائريين مثاليين يمران فوق خط استواء الكوكب الأحمر، ما يتعارض مع النظرية المتفق عليها سابقاً ولا يمكن تفسير ذلك إلا بكونهما جزأين لجرم فضائي أكبر حجماً كان يدور حول المريخ في الماضي البعيد». يذكر أن قطر فوبوس يبلغ 11 كيلومتراً. أما قطر ديموس فلا يزيد على 6 كيلومترات ويمكن مقارنتهما بكويكبات متوسطة الحجم.