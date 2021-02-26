شاهد .. مدرسة المشاغبين بالنسخة الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لفتاة صينية تقلد الفنان المصري عادل إمام في مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين"، وتظهر الفتاة وهي تتحدث باللغة العربية وتقوم بتقليد كافة الحركات، كما أنها تقلد شخصية الفنانة سهير البابلي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وسط إشادات وترحيب من قبل الجمهور، واتضح لاحقًا أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي فنانة صينية تدعى تشاو ناو ومعروفة باسم آسيا، وهي من أكبر معجبات الفنان عادل إمام وسبق أن قلدته في مشهد من مسرحيته الشهيرة شاهد ما شافش حاجة وحصد الفيديو ملايين المشاهدات.