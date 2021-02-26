ارتكبت جريمة بشعة .. قصة أول امرأة تنتظر الإعدام في الهند منذ 66 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

تنتظر سيدة هندية تنفيذ حكم الإعدام بعدما ارتكبت جريمة دموية بحق أفراد عائلتها بعدما رفضوا زواجها من حبيبها.

ومن المقرر أن تصبح المعلمة ذات الـ38 من عمرها، والتي أُدينت بقتل 7 من أفراد عائلتها، "أول امرأة تُعدم في الهند منذ 66 عامًا".

ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام، فإن مسؤولي السجن بولاية "أتر برديش" الهندية بدأوا الاستعدادات لإعدام "شابنام علي" شنقًا، بعد أن حُكم عليها بالإعدام منذ 11 عامًا، على خلفية إدانتها وعشيقها "سليم" بارتكاب جرائم قتل وحشية في عام 2008، وفقا لموقع صدى البلد.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "شابنام علي" كانت تنتظر مولودًا من عشيقها وأرادا الزواج لكن عائلتها رفضت زواجها منه لأنه كان من عائلة أقل ثراءً.

وفي الآونة الأخيرة، لجأ المولود الذي أنجبته هذه السيدة من عشيقها، ويُدعى "تاج" وهو في الـ12 من عمره، إلى محاولة أخيرة في سبيل إنقاذ حياة والدته، من خلال مناشدة حاكم الولاية والرئيس الهندي "رام نات كوفيند" لمراجعة الالتماس الخاص بها وإصدار عفو عنها.

يذكر أن "تاج" وُلد في السجن وهو يعيش برفقة عائلات بالتبني على مدى الـ6 سنوات الماضية، حيث إن القانون في الهند لا يسمح للأم بالعيش مع طفلها في السجن بعد سن السادسة، وقد تقدم بهذه المناشدة عقب زيارة والدته "شابنام علي" في السجن يوم الأحد الماضي، وصرح: "عندما قابلت أمي يوم الأحد طلبت مني أن أذاكر بجد وأكون إنسانًا جيدًا.. طلبت مني ألا أقلق"، واستطرد: "آمل ألا يخيب رئيس الهند رجاء طفل مثلي ويعفو عن والدتي".

وسلط تقرير الصحيفة البريطانية الضوء على تفاصيل جرائم القتل الوحشية التي تعود إلى عام 2008، موضحًا أنه قد ثبتت إدانة "شابنام علي" وعشيقها بتخدير والدها ووالدتها وأخويها وزوجتيهما قبل قتلهما بـ فأس، وقتلت هي بعد ذلك ابن شقيقها، البالغ عمره 10 أشهر، خنقًا، وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تم التقدم بعدد من الاستئنافات الفاشلة.

وفي عام 2016، رفض رئيس الهند آنذاك "براناب مخرجي" التماس العفو الذي تقدمت به "شابنام" على أساس كونها أمًا لطفل في سن مبكرة.

يشار إلى أنه في حال تم تنفيذ حكم الإعدام في "شابنام علي" فسوف تصبح بذلك ثاني امرأة تُعدم في الهند منذ استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1947، وبالنسبة إلى أول سيدة تُعدم فهي تُدعى "راتان باي جاين" ويعود تاريخ إعدامها لعام 1955، بعد إدانتها بقتل ثلاث فتيات.

كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مسؤولين في سجن "ماثورا"، والذي يعد المنشأة الوحيدة المكلفة بتنفيذ حكم الإعدام في السيدات المدانات بالبلاد، ما مفاده أنه يتم الاستعداد لتنفيذ الحكم في "شابنام علي"، لكن تاريخ تنفيذ الحكم لم يتأكد، حيث أن المحكمة لم تصدر بعد مذكرة الإعدام، إذ أوضح أحد المسؤولين: "ننتظر مذكرة إعدام لتنفيذ الحكم شنقًا".