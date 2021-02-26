أم تلقي بأطفالها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق

المصدر: وكالات

أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى يحترق في إسطنبول بإلقائهم من النافذة، ونجوا جميعا وهم بصحة جيدة، وفقا للإعلام التركي.

وألقت الأم الأطفال من نافذة الطابق الثالث فيما انبعث دخان أسود كثيف بسبب الحريق.

وانتشر مقطع مصور لكل طفل وهو يسقط فيما استخدم متطوعون غطاء ليلتقطوا الأطفال عند سقوطهم.

وسمع المتفرجون وهم يصرخون وسط أصوات الإنذار. صرخ البعض في الأم لمنعها من إلقاء الأطفال.

نقل الأطفال إلى المستشفى، كما أوضحت وسائل إعلام تركية أنهم بخير ولم يصابوا بسوء.

ونقلت الأم كإجراء احتياطي، ثم سمح لها بالخروج من المستشفى.

تم إطفاء الحريق الذي اندلع أولا في لوحة كهربائية. وأنقذ طفلان آخران وبالغان أيضا.