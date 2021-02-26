شاهد.. دبلوماسون روس يغادرون كوريا الشمالية بوسيلة نقل غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر ثمانية دبلوماسيين روس كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى زيادة تقلص التواجد الأجنبي في البلاد، وفق (NK NEWS).

لكن اللافت في الأمر بالتأكيد ليس جلاء الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم من بيونغ يانغ، بل الوسيلة المستعملة في ذلك.

فقد نشرت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس لقطات للدبلوماسيين وعائلاتهم العائدين إلى بلادهم من كوريا الشمالية على عربة قطار يدوية الدفع.

وذكرت وكالة كوريا الشمالية للأنباء أن الرحلة غير المعتادة للدبلوماسيين الروس كانت بسبب تعليق حركة الركاب بين البلدين وسط جائحة كورونا.