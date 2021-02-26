شاهد.. خروف يستعيد بصره بعد تخليصه من 35 كغ من الصوف

المصدر: البيان الإلكتروني

استعاد خروف برّي عُثِر عليه في غابة أسترالية بصره بعد تخليصه من صوف سميك وثقيل كان يغطيّه.

وبغ وزن الصوف المنزوع منه بعد جزه لاول مرة منذ 5 سنوات 35 كيلوغراماً، بحسب "مونت كالو".

وعُثِر على الخروف "باراك" في غابة بولاية فيكتوريا، حيث نٌقل إلى مأوى للحيوانات شمال ملبورن، على ما أفادت في مطلع فبراير على فيسبوك الجمعية التي اعتنت به.

وقالت مؤسسة جمعية "إدغاردز فارم سانكتشواري ميشن" بام أهيرن لقناة "ناين نيوز" الإخبارية إنها لم تصدق "أن ثمة بالفعل خروفاً يعيش تحت كل هذا الصوف".

وأوضحت أن باراك كان "خروفاً صغيراً ضل طريقه ولم يعد إطلاقاً"، ولهذا السبب لم يكن صوفه يُجزّ على مدى نحو خمس سنوات.

ويُفترض جزّ صوف الخراف مرة واحدة على الأقل لتأمين راحتها، وإلا يصعب عليها البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في أستراليا حيث الصيف حار وجاف.

ومع ذلك، لم يحقق باراك الرقم القياسي العالمي الذي سجله "مواطنه" كريس الذي نفق، إذ تصدّر هذا الأخير عناوين الصحف العام 2015 عند قص صوفه الذي كان وزنه يبلغ نحو 41 كيلوغراماً.

إلا أن باراك عوّض معاناته بالشهرة التي حصدها، إذ استقطب مقطع الفيديو الخاص به أكثر من مليونين ونصف مليون مُشاهدة على شبكة "تيك توك".

شاهد.. خروف يستعيد بصره بعد تخليصه من 35 كغ من الصوفhttps://t.co/o14GuqSm2K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/toK3CLgIyF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2021