يترك سيارته في مرآب ويبحث عنها ثلاثة أسابيع

المصدر: أوسنابروك - د ب أ

ترك رجل من بلدة صغيرة في شمال غربي ألمانيا، على الحدود الهولندية، سيارته في مرآب متعدد الطوابق، لكنه لم يتذكر المكان الذي تركها فيه تحديداً، لدرجة أنه ظل يبحث عنها لمدة ثلاثة أسابيع.

وترك الرجل «62 عاماً»، السيارة في موقف متعدد الطوابق في مدينة أوسنابروك، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 165 ألف نسمة، في مطلع فبراير، ثم هرع إلى موعد.

وقالت ابنته أول من أمس: «لا أعرف عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى أوسنابروك بحثاً عنها (السيارة)».

وبحسب الابنة، لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرآب مدون عليها اسمه مع والدها، وكان الحاجز مفتوحاً، بسبب عطل في ماكينة التذاكر في ذلك الوقت.

وكان والدها قاد سيارته من منزله في بينثيم، بولاية ساكسونيا السفلى، إلى أوسنابروك، من أجل موعد في 3 فبراير. وعندما وصل إلى المدينة، بحث في عجالة عن موقف للسيارات وسط المدينة، وتوجه إليه، إلا أنه لم يتذكر موقعه بعد ذلك.

وأخيراً، أدت مكالمة لوسائل الإعلام، إلى معرفة مكان السيارة يوم الأربعاء، حيث اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات، بحسب الابنة. وتم العثور على السيارة في مرآب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة.