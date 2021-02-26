التعرّض للمبيدات يزيد خطر الإصابة بسرطان الدم

المصدر: رين - أ ف ب

كشفت دراسة فرنسية عن وجود علاقة إحصائية بين تعرض العاملين في المجال الزراعي لكميات مكثفة من المبيدات، وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو الأكثر خطورة عند البالغين.

وأعدّ الدراسة المنشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، والتي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أربعة أطباء متخصصين في أمراض الدم من المركز الاستشفائي الإقليمي الجامعي في مدينة تور (وسط فرنسا)، أجروا على مدى عامين تحليلاً للبيانات العلمية المنشورة بين عامي 1946 و2020 في ثلاث قواعد بيانات عالمية كبرى.

وقال رئيس قسم أمراض الدم البيولوجية في المستشفى أوليفييه إيرو لوكالة «فرانس برس»: إن الدراسة شملت بيانات أربعة آلاف مريض، وعشرة آلاف شاهد واردة في 14 دراسة، اختيرت من بين سبعة آلاف مرجع استناداً إلى معايير علمية.

وأضاف «لقد وجدنا صلة إحصائية بين التعرّض لجرعات عالية من مبيدات الآفات وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهذا الارتباط هو خطر نسبي يبلغ 1.51».