«برسيفرنس» يلتقط صورة بانورامية في المريخ

المصدر: واشنطن- أ ف ب

نشرت وكالة ناسا، أول من أمس، صورة بانورامية لافتة من المريخ، التقطها المسبار «برسيفرنس»، في المنطقة التي حط فيها الأسبوع الماضي. هذه الصورة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية، بعد جمع لقطات عدة للروبوت الجوال.

وتظهر الصور قمة فوهة جيزيرو، التي كانت تحوي، بحسب العلماء، بحيرة عميقة، كان يصب فيها نهر قبل حوالى 3,5 مليارات سنة.

والتقط الروبوت الجوال 142 صورة بانورامية (360 درجة)، باستخدام آلات تصوير فائقة الدقة مدمجة فيه. وقال جيم بل من جامعة أريزونا «نحن موجودون في موقع جيد جداً، يمكننا فيه رؤية خصائص شبيهة جداً بتلك التي وقعت عليها مركبات سبيريت وأوبورتيونيتي وكوريوسيتي (ثلاث مركبات سبقت برسيفرنس إلى الكوكب الأحمر) في منطقة الهبوط». وتسعى وكالة الفضاء الأمريكية، من خلال هذه المهمة، إلى إيجاد آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر، من خلال جمع ما يصل إلى ثلاثين عينة صخرية من الكوكب، خلال أقل من عامين.