مصر.. أول تعليق من الشيخ محمود الشحات بعد حلم الصعود لـ"السماء السابعة"

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق للشيخ محمود الشحات حول رؤيا الصعود للسماء السابعى أوضح أنور في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية بأنه لم يكن يريد إثارة الجدل أو البلبة من التصريح وأنه صادقا فيما قال ورأى.

وأضاف الشيخ محمود الشحات: "هل يحاسب المرء على حلم أو رؤيا؟!"، مضيفا: "هذه الرؤيا التي قصصتها أحاسب عليها أمام الله عز وجل إن كنت كاذبا فيما رويت، وأما سبب كشفها أمام الناس هو أنني أردت أن يعلم الشباب والنشء أهمية ومنزلة تلاوة القرآن الكريم في الدنيا والآخرة، ولم أقصد أبدا البلبة التي حدثت".

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، أعلنت إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.