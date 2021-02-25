درس قاس.. شاهد ماذا فعلت دائرة الإطفاء في نيويورك بسيارة مركونة في مكان خطأ

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

اضطر رجال الإطفاء في نيويورك إلى تحطيم نوافذ سيارة كانت تسد صنبور إطفاء الحرائق.

في مقطع فيديو نشره موقع "إي بي سي" الأمريكي يمكن رؤية أنبوب الخرطوم الأصفر وهو يمر من خلال النوافذ الأمامية لسيارة فولكس فاجن رمادية، بعدما تم تحطيمها لتوصيل الأنبوب بسيارة الإطفاء المتوقفة في الشارع.

ويسمع صوت الشخص الذي يصور المشهد وهو يقول "درس جيد.. إن شرطة نيويورك تمنحه مخالفة الآن.. وقوف السيارات على صنبور إطفاء الحرائق يعرض حياة الناس للخطر".

وفي مدينة نيويورك، يمنع الوقوف على بعد 15 قدمًا من صنبور إطفاء الحرائق، وتفرض مخالفة قيمتها 115 دولارًا على السائقين غير الملتزمين بالقرار.

تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 60 ألف مرة على تويتر وأثار جدلاً بين مستخدمي الموقع حول ما إذا كان على إدارة الإطفاء كسر نوافذ السيارة أم إيجاد حل آخر.

درس قاس.. شاهد ماذا فعلت دائرة الإطفاء في نيويورك بسيارة مركونة في مكان خطأhttps://t.co/uyu8nKxdBl#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5h1nn2lkMC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2021