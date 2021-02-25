رمضان 30 يوماً.. وغرة الشهر الفضيل 13 أبريل فلكياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم السعودية، موعد دخول شهر رمضان لعام 1442هـ، وكذلك عيد الفطر، لافتا إلى أن شهر شعبان سيكون 30 يوما، لكون أن القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 26 دقيقة في 29 شعبان، وفقا لأفق مكة المكرمة.

وأكد أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون في 30 شعبان عند الساعة 5:31 صباحاً، لذلك ستوافق غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل.

ولفت إلى أن يوم 29 رمضان سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10 مساء اليوم نفسه، ولن يكون الهلال مكث في الأفق الغربي، لذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوما.

وأشار وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية إلى أن موعد العيد سيكون الخميس الموافق 13 مايو المقبل.