قارئ مصري شهير يُثير الجدل برؤية صعوده إلى السماء السابعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار القارئ المصري، محمود الشحات أنور ، الجدل برؤية صعوده إلى السماء السابعة ورؤية النجوم تحته .

وكشف أنور، في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع صعوده إلى السماء السابعة ورؤية النجوم تحته .

وقال أنور: "كنت في فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأي عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلي وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر".

وأضاف : "وصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور يونس وهود ويوسف كاملة، فرأيت فى المنام شخص كأنه رسول من الله يطلب مني أن أصعد معه إلى السماء”.

وتابع أنور: "طلعت معه حتى السماء السابعة ورأيت النجوم من تحت قدمي فقلت له إحنا رايحين فين فقال لي هل رأيت هذه النجوم، حان الآن لنصعد إلى الله وأخذني من يدي فاستيقظت من النوم في رهبة" .

وختم القارئ، بقوله: رويت هذه الرؤية على الكثير وأجمعوا على أنني في مكانة جيدة وأن الله يبحبني، ومؤخرًا فسرها لي صديق أثق فيه تعبيره للرؤى قال لي هذه الرؤية تعني أن الله يحبك ويحب يسمعك”.