شاهد.. المسبار الصيني "تيانوين-1" في مدار انتظار المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن المسبار تيانوين-1 دخل إلى مدار انتظار كوكب المريخ.

وجاء في بيان المؤسسة: "دخل تيانوين-1، أول مسبار صيني لاستكشاف المريخ في الساعة 6.29 بتوقيت بكين يوم 24 فبراير الجاري إلى مدار انتظار المريخ".

وتشير المؤسسة، إلى أن المسبار سيبقى حوالي ثلاثة أشهر في مدار انتظار الكوكب الأحمر، وبعدها سيهبط على سطح الكوكب الأحمر، في مايو -يونيو المقبلين، وفق "روسيا اليوم".

وفي حال نجاح مهمته، سوف يرسل أول البيانات إلى الأرض خلال السنة الحالية.