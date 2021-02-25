شاهد.. أسد يتجول في مدينة عربية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت السلطات المختصة في ليبيا من إلقاء القبض على أسد بشكل احترافي كان يتجول بين شوارع مدينة.

وكانت أحد المواطنين الليبيين رصد بكاميرا هاتفه في منطقة بنينا بمدينة بنغازي أسدا مفترسا يتجول في أحد الأحياء من دون أية رقابة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يظهر فيه الأسد، وهو يتجول وحيدا، في حين يبدو أن الوقت كان في الصباح، حيث لا يوجد أحد من المدنيين في الشارع.

​ويظهر في فيديو آخر لحظة إلقاء القبض على الأسد ووضعه في خلفية سيارة شاحنة بوجود عدد من الأشخاص، وفق "سبوتنيك".

وفي أحد تعليقات على صفحات التواصل أكد اشخص أن الأسد هرب من حديقة حيوانات قريبة من المنطقة.​