مزارع أسماك على سطح القمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

200 بيضة من سمك القاروص باتت جاهزة أعدها الفريق الأرضي في معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار واحدة واحدة وتحقق من أجنتها وأقفل عليها بإحكام داخل صحن مقوس مليء حتى حافته بمياه البحر المالحة استعداداً لرحلته إلى محطته التالية على القمر. وها هي عملية الإطلاق تلتها بضع دقائق من الارتجاج الفوضوي مع انطلاق محركات الصاروخ تبعتها ثماني دقائق كاملة من الاهتزاز المطرد في طريق الصعود إلى الفضاء. إلا أن العملية لم تتم فعلياً، بل جرت محاكاة لها، وفق ما ذكر موقع «سميثسونيان ماغازين»، صممت لإعادة خلق حركة الارتجاج المكثفة لعملية الإطلاق التقليدية قام بها باحثون فرنسيون ووجدوا أن البيوض قادرة على تجاوز المرحلة بنجاح.

ويعتبر هذا الاكتشاف جوهرياً ضمن برنامج «لونار هاتش» الرامي لتحديد ما إذا سيتمكن روّاد الفضاء من تربية الأسماك على قاعدة مستقبلية على القمر.

ويحلم سيريل برزيبيلا الباحث في تربية المائيات في المعهد وقائد الدراسة في تصميم مزرعة أسماك قمرية تستخدم المياه الموجودة على القمر للمساعدة في تغذية سكان «قرية القمر» المستقبلية التي تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية بناءها.