هل نحتاج أدوية في رحلتنا نحو للمريخ؟

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تطرق مقال في موقع «روكيت ستيم» العلمي متسائلاً عن الأدوية التي يجب اصطحابها إلى الكوكب الأحمر سيما أن جسم الإنسان لم يتطور على نحو يمكنه من التعامل مع الظروف الفريدة للسفر عبر الفضاء.

ويواجه رواد الفضاء عدداً من المشكلات الصحية بما في تلك التي تعتبر قصيرة المدى كالضغط على الجسم بفعل قوى الجاذبية الهائلة للإقلاع ودوار الحركة لدى التأقلم مع البيئة الخالية من الوزن. ويختبر رواد الفضاء الذين يمضون وقتاً طويلاً في الفضاء فقدان كثافة العظام، ووهن العضلات بسبب غياب الجاذبية والإجهاد الذي تفرضه على الجسم. أما غياب دورة النهار والليل المنتظمة تجعل النوم صعباً على رواد الفضاء، كما تم الاكتشاف أخيراً بأن رحلات الفضاء طويلة الأجل تتسبب في مشكلات خطيرة في القلب.



وتحتفظ منظمة الصحة العالمية بلائحة من الأدوية الأساسية التي تقول إنها ضرورية للعناية بالصحة، إلا أن هناك ما يزيد على 380 دواء ضمن لائحة الأدوية الأساسية والمكمّلة وسيكون من غير العملي اصطحابها جميعاً للفضاء.