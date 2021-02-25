الحيتان والدلافين تقاوم السرطان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بات علماء من جامعة أسترال التشيلية أقرب إلى معرفة السبب الذي يجعل الحيتان والدلافين والخنازير البحرية أفضل من البشر في مقاومة السرطان، وهي من الثدييات الأطول حياة، حيث يصل عمر بعض الحيتان إلى 200 سنة.



وقامت دانييلا تاجيدا مارتينيز وزملاؤها من الجامعة، كما ذكر موقع «نيو ساينتيست» بدراسة لتطور 1077 من الجينات الكابحة للأورام. وقاموا بمقارنة تطور تلك الجينات لدى 15 فصيلة ثديية بما فيها سبع من فصيلة الحيتان. ووجد الباحثون أن الحيتان تكتسب وتفقد الجينات بمعدل 2.4 مرات أكثر من الثدييات الأخرى.



ويقول الدكتور فينسنت لينش من جامعة بافلو في نيويورك: «لا يعني ذلك أخذ جينات الحيتان ووضعها في الإنسان وجعل البشر أكثر مقاومة للسرطان. لكن إذا استطعنا العثور على الجينات التي تلعب دوراً في كبح الأورام لدى الحيوانات الأخرى يمكننا تصور ما يحصل وصنع دواء يحاكيها لعلاج البشر».