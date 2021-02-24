طفلة عمرها 16 سنة آخر ضحايا مركب مريوط في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت قوات الإنقاذ في مصر على جثمان آخر ضحايا حادث مركب مريوط، ليرتفع عدد الضحايا الذين تم استخراج جثامينهم إلى 14 متوفى.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الغطاسين تمكنوا من انتشال جثة الضحية، التي تبين أنها لطفلة تدعى شيماء سعيد، وتبلغ من العمر 16 سنة.

وأعلنت الصحيفة أسماء ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، الذين جرى انتشالهم اليوم بعد مرور نحو يومين على الحادث، والضحايا هم: حنين جودة (14 سنة)، ونصر حمودة جابر (4 سنوات)، ويوسف حمودة جابر (5 سنوات)، ورانسي محمد شحاتة (سنتان).

كان مركب يقل 20 شخصاً من عائلة واحدة تعرَّض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر في بحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وشيَّع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، بعد تسلُّم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.