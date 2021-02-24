7 حالات تمنع صحة الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تناول مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، كل ما يتعلق بأمور انتهاء عقد الزواج، من طلاق وخلع.



وعمل التشريع علي تضيق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الائمة وأهل الفقه، فجاءت المادة (46) لتضع نصا مستحدثا يتعلق بشروط إيقاع الطلاق من ناحية الزوج، بأن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل علي فعل شيء أو تركه، كما نص علي عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوي المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة مدة.

ووفقا لموقع مصراوي، حدَّد القانون عددًا من الضوابط التي تقر بعدم صحة الزواج، والتي تضمنت سبع حالات، جاءت أبرزها على النحو التالي:

- الزواج بمَن لا تدين بدين سماوي.

- زواج المسلمة بغير المسلم.

- الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.

- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم زواجهما بسببه.

- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة مَن طلقت حتى تنتهي عدتها.

- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًّا في زواج صحيح.

و"البينونة الكبرى" تم تحديد حالاته شرعًا على أنه:

1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معًا، فلا يملكها ولا تحل له.

2ـ "البينونة الكبرى" هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده؛ سواء أكانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا نافذًا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.

3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول.

الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثًا لمَن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن إيقاع الطلقة الثالثة لا يكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثًا في الحياة الزوجية؛ وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه.