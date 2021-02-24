لأول مرة... قناة مخصصة للأغاني اليابانية في مصر والشرق الأوسط

المصدر: د ب ا

أعلنت منصة الاستماع "ديزر" العالمية إطلاق قناة جديدة لأغاني المواهب الرائعة للفنانين اليابانيين لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وقالت المنصة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن القناة المخصصة تقدم مجموعة مختارة من قوائم التشغيل، التي تعبر عن أصوات وثقافة اليابان وأشهر المطربين اليابانيين بدءًا من J-pop و J-rock إلى Onsen.

ووفق البيان، يمكن للمستخدمين الاستماع لحوالي 12 قائمة تشغيل لاكتشاف المسارات الجديدة، والأصوات كذلك، من خلال تحديد نوع الموسيقى نفسها مثل City Pop وJapan Anime، من خلال J-Rock والهيب هوب الياباني.

وأشار البيان إلى أن منصة "ديزر" ستعمل على التحديث المستمر والتوسع في القناة اليابانية الجديدة باستمرار بإضافة قوائم تشغيل مفضلة محلية جديدة وحصريا عبر تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.

بدوره، قال روبن ويلمز، رئيس المحتوى في شركة Deezer EAA: "نسعى لدعم الفنانين المحليين الذين يستحقون أن يتم الاستماع إليهم من خلال منصتنا فالفنانون اليابانيون دائمًا لهم لمسة فريدة خاصة بهم إلى الأنواع الموسيقية المحبوبة من J-Pop إلى Lo-Fi اليابانية و City Pop - لها نكهتها الخاصة وصوتها الذي يتردد صداها بشكل خاص مع عشاق الموسيقى اليوم".

ولفت إلى أن قناة الموسيقى اليابانية الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم على Deezer من اليوم، وستتم إضافة المقاطع الصوتية وقوائم التشغيل الجديدة باستمرار في الأسابيع المقبلة.