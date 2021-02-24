فيديو مضحك.. عروسان إندونيسيان يزفان بـ "حوض أطفال بلاستيكي" بسبب الفيضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أبى عروسان إندونيسيان إلا أن يتما مراسم زفافهما، برغم الأمطار الغزيرة التي هطلت والفيضان الذي داهم مكان إقامة عرسهما، في العاصمة جاكرتا، وحضور المدعوين الذين حولوا العرس إلى ما يشبه حفلة للضحك من الطريقة التي زفا بها العروسين.

‏وظهر العروسان وهما بكامل أناقتهما، خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما وسط مياه الفيضانات يستخدمان حوضًا بلاستيكياً للتنقل، يستخدمه الأطفال عادةً للاستحمام.

وظهرت العروس وهي تجلس في حوض استحمام أطفال وتحمل مظلة زرقاء، بينما يرفع الحوض 4 رجال، كما جلس العريس في دلو بلاستيك آخر ويحمله 3 آخرين. بينما اجتمع أهل العروسين والمدعوين من الكبار والأطفال، في موكب الزفاف العفوي تعبيراً عن مشاركتهم العروسين فرحتهم في ظل ظروف الطقس القاسية.

كما يظهر في الفيديو ارتفاع منسوب المياه إلى خصر الشخص البالغ، وابتلال الجميع بمياه الفيضان.