الطفل المعجزة.. فرنسية ولدت بدون رحم تنجب مولودا بعد زراعة رحم أمها

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

ذكر مستشفى في فرنسا أن أماً أنجبت رضيعاً بعد عملية زرع رحم هي الأولى من نوعها في فرنسا.

ووفقاً للأطباء فإن هذه الولادات نادرة للغاية وتأتي بعد إجراء متطور لزرع رحم سليم مكان رحم تالف أو مفقود.

ووضعت الأم ديبورا 36 عاماً، طفلة تزن 1.845 كيلوغراماً (4.059 رطلاً)، الجمعة الماضي، بحسب الفريق الطبي بمستشفى فوش في باريس.

وقال جان مارك أيوبي رئيس قسم أمراض النساء والتوليد والطب التناسلي في المستشفى لفرانس برس إن "الأم والطفل بخير".

ولدت ديبوراه، بدون رحم بعدما عانت من حالة نادرة تعرف باسم متلازمة روكيتانسكي، والتي تصيب حوالي واحدة من بين 4500 امرأة.

وفي مارس 2019، خضعت لعملية زرع رحم من والدتها، التي كانت تبلغ من العمر 57 عامًا حينها.

وقال المستشفى إن ديبورا وضعت طفلها في الأسبوع 33.

زرع مؤقت

وقال الأيوبي إن هناك حوالي 20 حالة ولادة على مستوى العالم تمت بعد عمليات زرع الرحم.

وأوضح أن عملية الزرع في حالة ديبورا ليست دائمة، إنما هو زرع مؤقت يهدف فقط لمساعدتها على إنجاب طفل واحد. لكنه لا يستغرب أن تلد النساء بعد زراعة الرحم لمرة ثانية، كما حدث عدة مرات في السويد.

وكانت أول ولادة بعد عملية زرع الرحم في السويد عام 2014، بعد عام من عملية الزرع في حالة تم توثيقها في المجلة الطبية The Lancet .

وفي البرازيل حقق الأطباء نجاحاً عام 2017 عندما وضعت امرأة مولودا جديداً بعد عملية زرع رحم من متبرع متوفي.

وتمنح هذه العمليات الأمل للنساء اللواتي يعانين من مشاكل مماثلة في الإنجاب، كبديل للتبني أو تأجير الأرحام.

وحصل فريق الأيوبي على موافقة لمواصلة عمله على النساء المولودات بدون رحم، ويتم التخطيط لتجارب سريرية على 10 نساء أخريات يعانين من حالات مماثلة.