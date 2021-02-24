الأردن.. لص يسرق البنزين من السيارات المتوقفة والكاميرات تفضحه "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

مستعيناً بدلو وأنبوب صغير، يتنقل أردني بين المركبات المتوقفة على جانب الطريق، وتحت جنح الظلام يرتكب جريمته، التي فضحتها كاميرات المراقبة المثبتة على بوابة إحدى المحلات في مدينة إربد.

وبعد تداول الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقبت مديرية الأمن العام، وقال الناطق ‏الإعلامي باسمها، إن العاملين ‏في شعبة البحث الجنائي بإقليم الشمال، وعلى أثر ورود مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شخص يقوم بسرقة مادة البنزين من إحدى المركبات فقد باشروا التحقيق في ‏الفيديو رغم عدم ورود أي شكوى بذلك إليهم.

‏وأكد الناطق الإعلامي أنه حُدد مكان تصوير الفيديو ‏وبمزيد من التحقيق وجمع المعلومات حُددت المركبة التي استخدمها ذلك الشخص إضافة إلى تحديد هويته وأُلقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.