بعد إعجاب الملايين بتقليدها عادل إمام.. آسيا الصينية تعاني قلة النوم والسبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

حازت الصينية "آسيا" على شهرة واسعة بعد تداول مشاهد تقليدها للنجم العربي الكبير، عادل إمام، وعدد من النجوم العرب، مثل، ياسر العظمة، ولكن شهرتها الجديدة سببت لها مشاكل بسبب قلة النوم.

وكشفت آسيا عن مشاعرها وبعض المشاكل التي واجهتها بعد اهتمام وسائل الإعلام العربية بها.

وقالت آسيا في فيديو نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، حول شعورها عند تداول الكثير من الأخبار والتقارير حول أعمالها، حيث ظهرت آسيا وهي ترقص معبرة عن "دهشتها وفرحها" من كثرة اللقاءات والأخبار في عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

ونوهت آسيا إلى أن اللقاءات كانت تعقد بالتوقيت العربي، ما سبب مشكلة لها بسبب فارق التوقيت بين الصين والبلدان العربية، حيث صادفت هذه اللقاءات توقيت الفجر في الصين.

وأكدت آسيا أنها كانت غاية في التوتر وأنها كانت تشعر بالنعاس وتساءلت: "هل سيبدأ شعري بالتساقط بسبب سهري لوقت متأخر كل يوم".

ونوهت آسيا إلى أنها عانت أيضا من الخوف، لأن اللقاءات كانت تبث بشكل مباشر، وتساءلت "هل سيتحدث المقدم باللغة العامية وماذا سأفعل إن لم أفهم، هل سأنال إعجاب المتابعين، هل سيبدو وجهي سمين؟"، وفق "سبوتنك".

وقالت آسيا: "فجأة نلت اهتمام وسائل الإعلام العربية، أعرف ذلك كان بسبب حب الناس للفنان عادل إمام وحبهم لي، فماذا لو استطعت أن أطلع معه على خشبة المسرح وأمثل ذلك المشهد معه، بالتأكيد حينها سأطير من الفرحة".

وأضافت أسيا في ختام الفيديو: "أتمنى أن أستطيع جلب السعادة لأكثر عدد من المشاهدين، وساستمر في تقليد ومحاكاة الأعمال التلفزيونية والمسرحية المشهورة.. إذا كان لديكم مشهدا تحبونه فلتتفضلوا بإرساله إلي".