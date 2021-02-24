الصين تكشف لأول مرة عن عينات من "تربة القمر"

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت أول أمس، ولأول مرة التربة القمرية، التي عاد بها مسبار (تشانغ آه-5) على الملأ، حيث جذبت حوالي 1731 جرامًا من تربة القمر انتباهًا كبيرًا.

جرى ذلك خلال التقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ ممثلين لعلماء ومهندسي الفضاء، الذين شاركوا في أعمال البحث والتطوير المتعلقة بمهمة (تشانغ آه-5) إلى القمر، وزيارته لمعرض لعينات تربة القمر التي عاد بها مسبار (تشانغ آه-5) وإنجازات الصين في استكشافات القمر في قاعة الشعب الكبرى، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

يذكر ان إدارة الفضاء الوطنية أصدرت في يناير الماضي "إجراءات إدارة العينات القمرية"، موضحة أن العينات القمرية مقسمة من حيث المبدأ إلى أربعة استخدامات أساسية: التخزين الدائم، والتخزين الدائم الاحتياطي، والبحث والرفاهية العامة.