رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسي لزيارة المكسيك

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ماركا" الإسبانية قولها في تقرير لها إن الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليقوم بزيارة إلى المكسيك.

وقد كلف استئجار مصالح الرئاسة الأرجنتينية لطائرة ميسي الخاصة، التي تلبي متطلبات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في زيارة إلى المكسيك دامت أربعة أيام، مبلغ 160 ألف دولار.

واشترى ميسي هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية العام 2018 بـ 15 مليون دولار.

وحسب صحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن طائرة ميسي الخاصة من نوع "غولف ستريمV" صنعت في العام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تنفيذا لطلب من ميسي تم كتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة، إضافة لاسمه على الهيكل الخارجي، وعلى سلم الطائرة طبع اسم ليو إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.