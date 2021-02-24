شاهد.. قرش صغير بوجه بشري!

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن الصياد الإندونيسي عبد الله نورين من اصطياد قرش متفرد قبالة سواحل إندونيسيا بالقرب من مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.

وقد اصطاد نورين ذو الـ 48 سمكة قرش البالغة بالخطأ، لكنه عندما فتح بطنها وجد بداخلها ثلاثة صغار، كان لأحدها مظهر "إنساني" واضح، مع عينين دائريتين كبيرتين تحت أنفه.

ويقول عبدالله: "لقد وجدت سمكة قرش علقت بالخطأ في شبكة الصيد"، موضحا أنه في اليوم الموالي قام بشق بطنها ليجد ثلاثة صغار بداخلها.

ويضيف: "كان اثنان منها يشبهان الأم، أم الثالث فمختلف عن الباقي بوجهه الإنساني".

ويقول نور إنه يحتفظ بالقرش ذي الملامح الإنسانية في منزله العائلي، رغم أن الجيران عرضوا شراءه منه، لكنه رفض، وفق "الديلي ميل".

ويشير عبدالله إلى أن: "منزلي مكتظ بالناس الذين يريدون رؤية القرش".

ويختتم عبد تعليقه: يريد الكثير من الناس شراءه، لكنني سأحتفظ به بدلاً من ذلك. أعتقد أنه سيجلب لي حظا سعيدا.