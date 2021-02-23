قبل زفافه بساعات .. عريس يتلقى خبر إصابته بسرطان غير قابل للشفاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى عريس شاب صدمة مدوية قبيل زفافه بساعات قليلة بعدما تلقى أولاً خبر إصابته بفيروس كورونا ثم كانت المفاجأة بإصابته بنوع عدواني من سرطان الأمعاء الذي انتشر إلى كبده ومن المحتمل أن يكون غير قابل للشفاء.

وتم إخبار العريس البالغ من العمر 25 عامًا، أنه مصاب بسرطان غير قابل للشفاء، بعد ساعة فقط من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وبينما كان يسارع العروسان "زاك ستوكفورد"، وخطيبته "كاتي ديفيز"، للزواج، اكتشف أنه مصاب بنوع عدواني من السرطان بعد 60 دقيقة فقط من علمه بإصابته بكوفيد -19، بحسب ما نشر موقع صدى البلد نقلاً عن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان الشاب يشكو من آلام في جانبه منذ سبتمبر من العام الماضي، وأجرى عدة رحلات إلى طبيبه الذي اعتقد في البداية أنه قد يكون مصابًا بالـ IBS أو حصى في المرارة.

ولكن في نهاية المطاف، تم تصويره بالأشعة المقطعية، وتم العثور على "ظل" على كبده، وأخذت خزعة منه؛ لمعرفة ما إذا كان سرطانيًا، واتضح أن "زاك" كان يعيش مع نوع عدواني من سرطان الأمعاء الذي انتشر إلى كبده ومن المحتمل أن يكون غير قابل للشفاء.

ومما زاد الطين بلة، أنه قبل 60 دقيقة فقط من تلقيه التشخيص الرهيب، تلقى بريدًا إلكترونيًا من NHS يفيد بأنه قد ثبتت إصابته بـ Covid-19.

كان هذا يعني أنه سيحتاج إلى عزل نفسه مع خطيبته كاتي، التي أصيبت أيضًا بالفيروس، وابنة زوجته إيفلين هوب ديفيز البالغة من العمر 4 سنوات.

وتسرد "كاتي":" لقد انهرنا لحظة سماع الخبر وبكينا، وانهار الحفل، ولم يكن هناك شيء آخر يمكننا القيام به في تلك المرحلة.

وأضافت كاتي البالغة من العمر 24 عامًا: " لقد حطم قلبه حرفيًا، فلم يعد بمقدوره ملاقاة أحد، لا يمكنه حتى أن يعانق والدته لأننا جميعًا نعزل أنفسنا".