عروض سينمائية خاصة للمصابين بالاضطرابات الحسية في الإمارات

المصدر: وام

أطلقت "ڨوكس سينما" في إطار شراكتها مع مركز دبي للتوحد.. عروض أفلام ملائمة للمصابين بالاضطرابات الحسية وهي تجربة سينمائية فريدة من نوعها مصممة خصيصا لجعل ارتياد السينما أكثر شمولية وإتاحة للجميع حيث سيتم تعديل وتنظيم العروض الأسبوعية للأفلام بطرق متنوعة وملائمة من شأنها أن تتيح للأطفال الذين يعانون من خلل في التكامل الحسي الاستمتاع بأحدث الأفلام السينمائية مع عائلاتهم والأصدقاء في بيئة مواتية ومريحة.

وستشهد العروض الملائمة للمصابين بالاضطرابات الحسية تعديل بعض الجوانب من الأفلام بما في ذلك خفض الصوت واعتماد إضاءة خافتة طوال فترة عرض الفيلم وحذف الإعلانات واستقبال عدد قليل من الزوار في صالة السينما وذلك بهدف الحد من التحفيز المفرط كما يمكن للعائلات احضار الوجبات الخفيفة الخاصة بهم من خارج السينما لتلبية المتطلبات الغذائية الخاصة لأطفالهم.

وتقام هذه العروض الأسبوعية يوم السبت عند الساعة 12:00 ظهرا في صالة "سينما كيدز" - الصالة الملونة المخصص لرواد السينما الصغار - حيث يمكن للزوار الإستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام المناسبة لكافة أفراد العائلة والأفلام الكرتونية.

وستقدم "ڨوكس سينما" العروض الملائمة للاضطرابات الحسية داخل دولة الإمارات في كل من "مول الإمارات" و"ياس مول" و"سيتي سنتر الشارقة" و"سيتي سنتر الفجيرة" و"الجيمي مول" و"سيتي سنتر عجمان" قبل طرحها على المستوى الإقليمي.

وقال كاميرون ميتشل الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للسينما": نؤمن أن ارتياد دور السينما هو تجربة ساحرة بحد ذاتها وينبغي أن يستمتع بها الجميع ويسعدنا عبر هذه الشراكة مع مركز دبي للتوحد توفير هذا العروض الجديدة. صُمّمت العروض الملائمة للاضطرابات الحسية بحيث تجعل ارتياد السينما أكثر سهولة حيث تتيح للأطفال الذين يعانون من خلل في التكامل الحسي الاستمتاع بقضاء وقتٍ مميز مع العائلة وهم يشاهدون أفلامهم المفضلة.

من جانبه عبر محمد العمادي مدير عام وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد عن الفخر بالتعاون مع "ڨوكس سينما" المعروفة بتجاربها المبتكرة في كافة أرجاء المنطقة مشيرا إلى أن بيئة السينما بالنسبة قد تكون عبئا ثقيلا لبعض رواد السينما حيث تزيد من تحفيز نشاط الأطفال نظرا لما فيها من أصوات عالية وأضواء ساطعة ولكن من خلال بعض التعديلات التي يمكن إدخالها على بنية المكان ستضمن هذه العروض المناسبة للمصابين بالاضطرابات الحسية للأطفال الذين يعانون من خلل في التكامل الحسي وعائلاتهم عدم تفويت فرصة تحقيق تجربة جماعية ومشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشة الكبيرة .

يذكر أن "ڨوكس سينما" فازت مؤخرا بجائزة "أفضل تجربة سينمائية" خلال حفل جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي" مينالاك" وذلك للسنة الثانية على التوالي.