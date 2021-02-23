كلب ضال ينهي حياة شاب بحادث مروّع في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب كلب ضال في وضع نهاية مأساوية لحياة شاب بمقتبل عمره جنوبي الجيزة في مصر.

وأوضحت غرفة النجدة في الجيزة أنها تلقَّت بلاغاً بمصرع شاب صدمته سيارة ميكروباص في مدينة البدرشين، وذلك حسبما ذكر موقع صحيفة "الشروق".

وتبين، بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، أن الشاب الضحية خلال سيره في الشارع بصحبة صديقه فوجئ بكلب ضال يهاجمه، وأثناء محاولته الهرب منه صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه على الفور.

وأمرت النيابة الكلية جنوبي الجيزة بدفن جثة الشاب الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.