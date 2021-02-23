رونالدو يرسل قطته "باهظة الثمن" بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تعرضت قطة كريستيانو رونالدو البالغ قيمتها 2600 جنيه إسترليني لحادث دهس خارج منزله في إيطاليا وتم إرسالها للتعافي مع عائلة صديقته في إسبانيا.

أصيبت القطة "بيبي Pepe" التي يعتقد أنها سميت على اسم زميل رونالدو الأصلع في ريال مدريد، في حادث سيارة في تورينو.

وقررت صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز، 27 عامًا، أن تأخذ القطة معها على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا بعد أن تم إخراجها من العناية المركزة.

وأصبحت الهرة "الصلعاء" وهي من نوع "سفينكس"، نجمة موقع انستغرام منذ أن انضمت إلى العائلة قبل عامين.

واستمتعت القطة بعطلات فاخرة مع العائلة وحصلت على فرصة ركوب طائرة رونالدو الخاصة "غلف ستريم G200" قبل الحادث المروع.

وظهر مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 36 عامًا وهو يلعب مع قطته المدللة بينما كان مستلقياً على الأرض في منزله.

وفي مقابلة مع مجلة إنستايل الإسبانية، قالت جورجينا صديقة رونالدو إن القطة هربت من المنزل وتم دهسها... لقد أوشكت على الموت وبعد شهر ونصف في العناية المركزة في عيادة بيطرية، قررنا نقلها إلى إسبانيا لتتعافى وسط عائلتي".

وقدمت جورجينا الإضافة الجديدة للعائلة إلى 23 مليون معجب على صفحتها في إنستغرام شهر نوفمبر 2018 من خلال نشر صورة لها معلقة: "بيبي تتمنى لكم يومًا سعيدًا".

وقطط سفينكس غالية الثمن لأنها نادرة ويصعب العثور عليها. ويعتقد أنها من أفضل الحيوانات الأليفة التي تجيد اللعب مع الأطفال والتعامل مع الحيوانات الأليفة الأخرى رغم شكلها المخيف.

على الرغم من أن اسمها يبدو مصريًا، إلا أن أصول السلالة ظهرت في كندا في الستينيات عندما ولدت قطة صغيرة بلا شعر تسمى Prune.