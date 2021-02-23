مصر.. ارتفاع ضحايا غرق القارب في الإسكندرية إلى 9 أشخاص

المصدر: د ب أ

انتشلت فرق الإنقاذ المصرية اليوم الثلاثاء تسع جثث من ضحايا غرق قارب في بحيرة بغرب الاسكندرية.

وكان قارب يقل 19 شخصا من عائلة واحدة، غرق مساء أمس الاثنين في منطقة الملاحات، أثناء عودته من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط.

كما أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص آخرين، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الالكتروني اليوم.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن أربع وحدات من الإنقاذ النهري تواصل جهود البحث عن المفقودين في الحادث، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المفقودين في الحادث.