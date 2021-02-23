يتبرعان بالدم في يوم زفافهما لإنقاذ حياة طفلة

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

خصص زوجان في ولاية أوتار براديش الهندية بعضاً من الوقت في يوم زفافهما للقيام بعمل إنساني، إذ تبرعا بالدم لإنقاذ حياة فتاة صغيرة.

ونشر أشيش ميشرا وهو شرطي من ولاية أوتار براديش تفاصيل الحادثة على حسابه في تويتر ميشرا، إلى أن مبادرة الشرطة لربط المتبرعين بالدم بالمحتاجين قد نجحت في إيصال صوتها.

وأشاد ميشرا بالزوجين ونشر صورة لهما على تويتر تظهر العروسين، وهما لا يزالان يرتديان زي زفافهما، بينما يتبرعان بالدم. ويظهر العريس وهو يتبرع بالدم بينما تقف زوجته بجانبه، وفق موقع (ndtv).

وكتب الشرطي معلقا على الصورة: "الهند رائعة". وأوضح أن فتاة صغيرة كانت بحاجة إلى متبرع بالدم، لكن لم يتقدم أحد لمساعدتها، وقد ساعد الزوجان المجهولان في إنقاذ حياة الفتاة في يوم زفافهما".

وحصلت مبادرة الزوجين على الكثير من الثناء على وسائل التواصل الاجتماعي.