دراسة توصي بتدوير مياه مكيفات المسجد الحرام لغسيل الساحات والوضوء

المصدر: البيان الإلكتروني

أوصت دراسة ميدانية أجريت لبحث كيفية الاستفادة من المياه الناتجة عن تكثيف بخار الماء من وحدات تكييف مناولة الهواء بالمسجد الحرام، بإعادة تدوير تلك المياه، وذلك بعد تجميعها ومعالجتها لاستخدامها في أربعة جوانب مهمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وبحسب صحيفة " مكة " اإلكترونية فقد أشارت الدراسة إلى أن إعادة تدوير المياه من أفضل التقنيات الواعدة، حيث تعد تقنية جديدة ومتطورة، وهي صناعة استراتيجية، ويعد الماء مصدرا مهما في المستقبل، وسيكون لذلك الأثر الأكبر في المحافظة على مصادر المياه الجوفية.

وحددت الدراسة 4 استخدامات لتدوير مياه التكثيف الخارجة من مكيفات المسجد الحرام، هي : غسيل ساحات المسجد الحرام ، و استخدامها في المواضئ بدورات المياه ، و الاستفادة منها في الزراعة ، وكذلك في مراوح الرذاذ بساحات المسجد الحرام لبرودتها.