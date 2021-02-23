شاهد.. ألف رجل ثلج لعلاج قلب طفل بولندي

المصدر: الببان الإلكتروني

تجمّع عشرات الأشخاص بالقرب من بحيرة متجمّدة شرقي بولندا في عطلة نهاية الأسبوع لبناء ألف رجل ثلج ضمن فعّالية تهدف إلى جمع تبرعات مالية لطفل مريض.

ويأمل منظمو الفعالية في قرية كيريسن أن يتمكنوا من جميع مبلغ مالي يسهم في تكاليف علاج الطفل بارتيك بويارزنسكي البالغ من العمر 21 شهراً، ويعاني من مشكلة خطرة في القلب لا يمكن إجراء جراحة لها إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق "يورونيوز".

ويسعى أهالي القرية إلى جمع أكثر من 150 ألف يورو للعملية المقرر إجراؤها في الثاني من شهر أبريل المقبل.