شاهد.. نقل مبنى من مكانه على عجلات

المصدر: البيان الإلكتروني

نقل أول أمس الأحد مبنى فيكتوري من مكانه في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تثبيته على عجلات.

وأصبح للمبنى المكون من طابقين و48 وحدة سكنية، والذي كان يقبع في شارع فرانكلين، عنوانا جديدا في شارع فولتون، الذي يبعد ستة شوارع عن عنوانه الأصلي.

ونقل المنزل العريق، الذي بني منذ 139سنة، بأكمله على شاحنة.